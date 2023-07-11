Названо найбруднішу річ у помешканні: більшість будуть здивовані

Прибираючи помешкання кожен намагається витерти пилюку з поличок, помити санвузол, продезінфікувати туалет. Особлива увага приділяється кухні, адже там ми готуємо їжу та їмо. Та як виявляється навіть найбільші чистуни не знають, де справді найбрудніше місце у квартирі й не чистять цю річ. Мова про подушки. Експерти кажуть, що їх потрібно прати мінімум раз в пів року, і звісно ж час від часу віддавати на професійну хімчистку або ж замінювати новими. Просто змінити наволочку недостатньо. Подушки все одно залишаються небезпечним джерелом мікробів, кліщів, мікротоксинів та навіть цвіль.

Таку думку висловили відомі експерти

Про подібне заявили експерт з якості повітря Майкл Рубіно та ведучий подкасту “Спитайте прибиральника” Анджел Браун. Вони запевняють, що в подушках водить рекордна кількість бактерій. З часом вони можуть провокувати алергію, а також загальне погіршення самопочуття.

«Для зростання цвілі необхідні дві основні речі: їжа та волога. Матеріал подушок, клітини шкіри та інші органічні речовини є гарним живильним середовищем. Щодо вологості, то піт, слина, пролиті рідини створюють ідеальні умови для розмноження плісняви», — застерігає експерт.

Експерти кажуть, що більшість подушок можна прати у машинці при делікатному режимі. Якщо нехтувати цими правилами, то можуть з’явитися не лише проблеми з самопочуттям, а й в першу чергу зі шкірою обличчя. Якщо вас турбують висипання, які постійно повторюються, чи якість шкіри різко погіршилась, для початку змініть подушку, а потім починайте повноцінне лікування або догляд.

Також тим в кого надто чутлива шкіра експерти радять купувати шовкові наволочки.

“Найкращими є наволочки з шовкової тканини, вони підійдуть тим, хто має чутливу шкіру. Крім того, шовк є гіпоалергенним, тому така наволочка не спровокує алергію“, – резюмує лікарка.

Змінювати наволочки потрібно щотижня, а якщо є проблеми зі шкірою, то можна й кожних три дні.