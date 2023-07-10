Медики назвали лучшую группу крови и объяснили, почему ее владельцам повезло

Каждый человек рождается с определённой группой крови. Группу и резус врачи определяют при рождении, и эту информацию нужно знать в течение всей жизни. Помнить свою группу нужно хотя бы для того, чтобы не быть беспомощным, если внезапно вам понадобится переливание крови, или вы захотите стать донором для кого-то. Всего различают четыре группы крови, и они зависят от наличия или отсутствия эритроцитов: А и Б. Каждая группа обозначается римской цифрой, а сбоку в скобках указывается наличие или отсутствие антигенов: I(0), II(A), III(B), IV(AB). Также кроме названия группы каждый человек имеет свой резус-фактор, который может быть положительным (Rh+) или отрицательным (Rh -).

Какая группа крови считается лучшей и почему?

Врачи единогласно утверждают, что лучшей считается первая группа крови с резусом минус.

“Ее можно лить любому человеку с любой группой. Во-первых, резус минус не имеет на поверхности аглютиногенов эритроцитов и в плазме агглютининов“, — говорит врач.

Тем не менее сегодня медики пытаются переливать пациентам полностью совпадающую кровь и номером группы и резусом. Также перед переливанием всем делают пробу на совместимость.

“На планете больше всего людей с первой положительной группой, а меньше всего – с четвертой отрицательной. Но эта версия, что от группы крови зависит характер, склонность к диетам – это тип составления гороскопов“, — добавляет другой врач Юрий Габорец.

Также ранее эксперты рассказывали, какая группа крови наиболее подвержена разным заболеваниям, а какая меньше. В частности, ученые отмечают, что владельцы второй, третьей и четвертой групп больше склонны к образованию тромбов, чем владельцы первой. Также владельцы первой группы крови менее всего подвержены онкологии, в отличие от всех остальных.