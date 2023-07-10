Медики назвали найкращу групу крові та пояснили, чому її власникам пощастило

Кожна людина народжується з певною групою крові. Групу та резус лікарі визначають ще при народженні й цю інформацію потрібно знати протягом всього життя. Пам’ятати свою групу потрібно хоча б задля того, щоб не бути безпорадним, якщо раптово вам знадобиться переливання крові, або ж ви захочете стати донором для когось. Всього розрізняють чотири групи крові, і вони залежать від наявності або відсутності еритроцитів: А і Б. Кожна група позначається римською цифрою, а збоку у дужках вказується наявність або відсутність антигенів: I(0), II(A), III(B), IV(AB). Також крім назви групи кожна людина має ще й свій резус-фактор, який може бути позитивним (Rh+) або негативним (Rh -).

Яка група крові вважається найкращою та чому?

Лікарі одноголосно стверджують, що найкращою вважається перша група крові з резусом мінус.

“Її можна лити будь-якій людині з будь-якою групою. По-перше, резус мінус не має на поверхні еритроцитів аглютиногенів і в плазмі аглютинінів”, – каже лікар.

Однак сьогодні медики намагаються переливати пацієнтам кров, яка повністю збігається і номером групи й резусом. Також, перед переливанням всім роблять пробу на сумісність.

“На планеті найбільше людей з першою позитивною групою, а найменше – з четвертою негативною. Але ця версія, що від групи крові залежить характер, схильність до дієт – це тип складання гороскопів“, – додає інший лікар Юрій Габорець.

Також раніше експерти розповідали, яка група крові найбільше схильна до різних захворювань, а яка менше. Зокрема, науковці зазначають, що власники другої, третьої та четвертої груп більше схильні до утворення тромбів ніж власники першої. Також власники першої групи крові найменше схильні до онкології, на відміну від всіх інших.