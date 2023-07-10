Астрологиня назвала рік закінчення війни та розповіла, що чекає на Україну найближчими місяцями

Безліч астрологів, езотериків, тарологів та інших “провидців” регулярно передбачають рік закінчення війни. Прогнози інколи збігаються, іноді й зовсім протилежні один з одним. Проте є кілька астрологів, які частенько говорять речі, що дійсно потім збуваються. Одним з таких експертів є астролог і таролог Яна Тимощук. Вона розповіла, що чекає на Україну найближчим часом та коли закінчиться війна.

Рік буде важким, а війна закінчиться ще не скоро

Астрологиня каже, що друга половина 2023 року буде дійсно складною. Україна в ході контрнаступу почне повертати свої території, однак через це матиме й багато втрат. Дуже гаряче буде по всій лінії фронту, тож людям, які живуть неподалік варто задуматися про евакуацію.

“Зараз ситуацію в країні можна порівняти з пораненою людиною. Попереду на неї чекає операція, але в цілому стан стабільно непоганий. Карти показують, що активні бойові дії можуть затягнутися на роки. Якийсь переломний момент може статися мінімум через рік. Але це не завжди буде в такій активній фазі”, – сказала Тимощук

Стосовно ймовірного року закінчення війни, то це буде не раніше ніж 2030-й. До цього часу бойові дії вже практично зупиняться, але українці все одно перебуватимуть у дуже підвішеному стані. Повністю розслабитися і почати будувати плани на майбутнє, мовляв, можна буде лише з 2030 року.

У липні можливі важливі переговори

Зробила тарологиня й прогноз безпосередньо на липень. Каже, що буде багато поїздок за кордон, багато перемовин та важливих домовленостей. Зазначимо, що цим прогнозом Тимощук поділилася кілька днів тому, тож можна сказати, що частково все здійснюється, адже Президент України Володимир Зеленський справді здійснює чимало важливих візитів та зустрічей зі світовими лідерами.

Також експертка зазначила, що їй випадають дуже потужні карти на цей місяць. Ініціатива точно буде в руках ЗСУ. І великі перемоги вже не за горами.