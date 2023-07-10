Украинцам назвали идеальное время для того, чтобы копать картошку

Время созревания картофеля зависит от большого количества факторов. Картофель, который сажали в конце апреля или в майские праздники обычно можно копать в середине августа или в начале сентября.

Если правильно выбрать сорт и период посадки, то получить урожай можно даже в июле.

Все зависит от погодных условий, состояния и типа почвы, особенностей сорта, наличия вредителей и прочего. Поэтому когда начинать копать картофель и как правильно заготавливать его на зиму.

Еще на этапе высадки картофеля опытные огородники советуют запомнить или записать, сорт какого срока созревания вы высаживали. Ранние сорта можно выкапывать примерно на месяц раньше среднеспелых.

Как проверить спелость картофеля

Выберите куст ближе к краю посадки и выкопайте его. Осмотрите картофелины и кожуру на них. Если картофель легко отделяется от куста, а кожура достаточно плотная, то можно начинать сбор урожая.

Стоит также проверить ботву. В первую очередь выкапывают кусты, ботва на которых полегла и начала засыхать.

Для сбора урожая лучше выбрать сухой и теплый день, желательно, чтобы за несколько дней до этого не было дождя.

Правила хранения картофеля на зиму

После того как вы выкопали картофель, его следует разделить на четыре партии:

крупный картофель;

средний – с весом около 80-90 граммов;

меньше среднего – 40-50 граммов;

мелкий и поврежденный.

После сбора картофель следует просушить. Для этого в теплый и ветреный день картофель высыпают на открытом и хорошо освещенном участке. В среднем сушат картофель 4-6 часов.

Для того чтобы картофель зимой не портился, его нужно хранить в погребе при температуре +7-+9 градусов по Цельсию и влажности около 85-90%.

Следуя этим советам, вы сможете сохранить картофель чуть ли не до урожая следующего года.