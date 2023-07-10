Українцям назвали ідеальний час для того, щоб копати картоплю

Час дозрівання картоплі залежить від великої кількості факторів. Картоплю, яку садили наприкінці квітня або та травневі свята зазвичай можна копати в середині серпня або на початку вересня.

Якщо правильно вибрати сорт та період посадки, то отримати врожай можна навіть в липні.

Все залежить від погодних умов. стану та типу ґрунту, особливостей сорту, наявності шкідників ті іншого. Тож коли починати копати картоплю та як правильно заготовлювати його на зиму.

Ще на етапі висадки картоплі досвідчені городники радять запам’ятати або записати, сорт якого терміну дозрівання ви висаджували. Ранні сорти можна викопувати приблизно на місяць раніше за середньостиглі.

Як перевірити стиглість картоплі

Оберіть кущ ближче до краю посадки та викопайте його. Огляньте картоплини та шкірку на них. Якщо картопля легко відділяється від куща, а шкірка досить щільна, то можна починати збір врожаю.

Варто також перевірити ботву. В першу чергу викопують кущі, ботва на яких полягла та почала засихати.

Для збору врожаю краще обрати сухий та теплий день, бажано, щоб за кілька днів до того не було дощу.

Правила зберігання картоплі на зиму

Після того як ви викопали картоплю, її варто розділити на чотири партії:

велика картопля;

середня – з вагою близько 80-90 грамів;

менше середнього – 40-50 грамів;

дрібна та пошкоджена.

Після збору картоплю варто просушити. Для цього в теплий та вітряний день картоплю висипають на відкритій та добре освітленій ділянці. В середньому сушать картоплю 4-6 годин.

Для того, щоб картопля взимку не псувалася, її потрібно зберігати в погребі за температури +7-+9 градусів за Цельсієм та вологістю близько 85-90%.

Слідуючи цим порадами, ви зможете зберегти картоплю ледь не до врожаю наступного року.