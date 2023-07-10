Популярные сигареты исчезнут из продажи: в силу вступил новый закон

Уже с 11 июля в Украине вступили в силу изменения антитабачного законодательства. Запрещается продажа ароматизированных сигарет и жидкостей для электронных сигарет. Также вводят ответственность запрет курения с использованием устройств для нагревания, типа Iqos, Glo и тому подобных во всех общественных местах и помещениях так же как с курением обычных сигарет.

Изменения предусмотрены законом №2899-IV, обновленная редакция которого вступила в силу с 11 июля. Закон приняли еще 16 декабря 2021 года. Новые правила объяснили в Государственной службе Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Таким образом Iqos и аналоги приравнивают к обычным сигаретам, и теперь на них распространяются все запросы, которые уже вводились для сигарет. В том числе за курение электронок в общественных местах (в том числе летние площадки в ресторанах) будут штрафовать.

Также будет запрещена реклама и стимулирование продаж нагревательных систем табака, электронных сигарет и жидкостей для них. Вводится строгий контроль продажи таких систем несовершеннолетним.

Какие табачные изделия исчезнут из продажи

Запрещенными станут сигареты и табак для самокруток, которые имеют характерный вкус и запах дыма со вкусовыми и ароматическими добавками. Также запрещено добавлять в любые табачные изделия:

витамины и псевдополезные добавки;

кофеин, таурин и другие энергетические добавки;

добавки, которые делают дым цветным;

добавки, которые облегчают усвоение никотина.

Также законом Украины предусмотрено ограничение продажи жидкостей к электронным сигаретам с никотином и без, если они содержат вышеупомянутые добавки, а также:

с объемом заправочных контейнеров более 10 мл;

одноразовые сигареты или картриджи с объемом более 2 мл;

емкостью никотина более 20 мг на 1 мл.

Со временем такие товары совсем исчезнут из продажи, поэтому если вы хотите закупиться подобными товарами в оптовых количествах, то это все равно не имеет смысла.