Популярні сигарети зникнуть з продажу: чинності набрав новий закон

Вже з 11 липня в Україні набрали чинності зміни антитютюнового законодавства. Забороняється продаж ароматизованих сигарет та рідин для електронних сигарет. Також запроваджують відповідальність заборону куріння з використання пристроїв для нагрівання, типа Iqos, Glo і тому подібних у всіх громадських місяцях та приміщеннях так само як з курінням звичайних сигарет.

Зміни передбачені законом №2899-ІV, оновлена редакція якого набрала чинності з 11 липня. Закон прийняли ще 16 грудня 2021 року. Нові правила пояснили в Державній службі України з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів.

Таким чином Iqos та аналоги прирівнюють до звичайних сигарет, тож тепер на них розповсюджуються всі запити, що вже вводилися для сигарет. В тому числі за куріння електронок в громадських місцях (в тому числі літні майданчики в ресторанах) будуть штрафувати.

Також буде заборонена реклама та стимулювання продажів нагрівальних систем табака, електронних сигарет та рідин для них. Вводиться суворий контроль продажу таких систем неповнолітнім.

Які тютюнові вироби зникнуть з продажу

Забороненими стануть сигарети та тютюн для самокруток, які мають характерний смак та запах диму зі смаковими та ароматичними добавками. Також заборонено додавати в будь-які тютюнові вироби:

вітаміни та псевдокорисні добавки;

кофеїн, таурин та інші енергетичні добавки;

добавки, які роблять дим кольоровим;

добавки, які полегшують засвоєння нікотину.

Також законом України передбачено обмеження продажу рідин до електронних сигарет з нікотином та без, якщо вони містять вищезгадані добавки, а також:

з об’ємом заправочних контейнерів понад 10 мл;

одноразові сигарети чи картриджі з об’ємом понад 2 мл;

ємністю нікотину понад 20 мг на 1 мл.

З часом такі товари зовсім зникнуть з продажу, тож якщо ви бажаєте закупитися подібними товарами в гуртових кількостях, то це все одно не має сенсу.