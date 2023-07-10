Україна націоналізує ще один банк

Вже в середині липня Україна може націоналізувати Сенс Банк, раніше відомий як Альфа-Банк.

Він займає 11 місце в Україні за розміром активів. Його номінальним власником є компанія ABH Holding SA, яка базується в Люксембурзі.

За даними видання Bloomberg Україна може націоналізувати банк найближчими днями, попередньо це відбудеться в середині липня.

Україна намагається відібрати банк в російських акціонерів Михайла Фрідмана та Петра Авена, на яких накладено санкції Великобританії та Європейського союзу.

Відомо, що Sense Bank займає 11 місце в України за розміром активів. Його номінальним власником є компанія ABH Holding SA, що базується в Люксембурзі. Раніше, в березні, Національний банк України заблокував спробу акціонерів отримати дозвіл збільшити капітал на один мільярд доларів та продати банк іноземному покупцю.

Водночас в червні президент України Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє уряду оголошувати банки неплатоспроможними та націоналізовувати їх, якщо власники таких фінансових установ потрапили під санкції.

В компанії ABH Holdings SA заявили про те, що вони планують оскаржувати рішення про націоналізацію для того, щоб захистити інвестиції та зменшити збитки.

Варто зазначити, що в оновленій програмі Міжнародний валютний фонд заявив, що новим ризиком в банківській сфері в Україні може стати надмірне втручання, в тому числі з можливою націоналізацією з причин, які жодним чином не пов’язані з фінансовою стабільністю.

Окремо варто зазначити, що Національний банк України почне поступово скорочувати валютні обмеження. Водночас жодних часових рамок не встановлюють, обмеження будуть знімати поступово при стабілізації економічної ситуації.

Загалом зараз економічна ситуація в Україні досить стабільна, завдяки допомозі західних партнерів вдається контролювати ситуацію. Тож в найближчі місяці курс валют зберігатиметься на тому ж рівні, що і зараз з незначними коливаннями.