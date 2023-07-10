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Украина национализирует еще один банк

11.07.2023
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Уже в середине июля Украина может национализировать Сенс Банк, ранее известный как Альфа-Банк. 

Он занимает 11 место в Украине по размеру активов. Его номинальным владельцем является компания ABH Holding SA, которая базируется в Люксембурге. 

По данным издания Bloomberg Украина может национализировать банк в ближайшие дни, предварительно это произойдет в середине июля. 

Украина пытается отобрать банк у российских акционеров Михаила Фридмана и Петра Авена, на которых наложены санкции Великобритании и Европейского союза. 

Известно, что Sense Bank занимает 11 место в Украине по размеру активов. Его номинальным владельцем является компания ABH Holding SA, базирующаяся в Люксембурге. Ранее, в марте, Национальный банк Украины заблокировал попытку акционеров получить разрешение увеличить капитал на один миллиард долларов и продать банк иностранному покупателю. 

В то же время в июне президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет правительству объявлять банки неплатежеспособными и национализировать их, если владельцы таких финансовых учреждений попали под санкции. 

В компании ABH Holdings SA заявили о том, что они планируют обжаловать решение о национализации для того, чтобы защитить инвестиции и уменьшить убытки. 

Стоит отметить, что в обновленной программе Международный валютный фонд заявил, что новым риском в банковской сфере в Украине может стать чрезмерное вмешательство, в том числе с возможной национализацией по причинам, которые никоим образом не связаны с финансовой стабильностью. 

Отдельно стоит отметить, что Национальный банк Украины начнет постепенно сокращать валютные ограничения. В то же время никаких временных рамок не устанавливают, ограничения будут снимать постепенно при стабилизации экономической ситуации. 

В целом сейчас экономическая ситуация в Украине достаточно стабильная, благодаря помощи западных партнеров удается контролировать ситуацию. Поэтому в ближайшие месяцы курс валют будет сохраняться на том же уровне, что и сейчас с незначительными колебаниями.

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11.07.2023
1 хвилина на прочитання
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