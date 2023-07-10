Украина национализирует еще один банк

Уже в середине июля Украина может национализировать Сенс Банк, ранее известный как Альфа-Банк.

Он занимает 11 место в Украине по размеру активов. Его номинальным владельцем является компания ABH Holding SA, которая базируется в Люксембурге.

По данным издания Bloomberg Украина может национализировать банк в ближайшие дни, предварительно это произойдет в середине июля.

Украина пытается отобрать банк у российских акционеров Михаила Фридмана и Петра Авена, на которых наложены санкции Великобритании и Европейского союза.

Известно, что Sense Bank занимает 11 место в Украине по размеру активов. Его номинальным владельцем является компания ABH Holding SA, базирующаяся в Люксембурге. Ранее, в марте, Национальный банк Украины заблокировал попытку акционеров получить разрешение увеличить капитал на один миллиард долларов и продать банк иностранному покупателю.

В то же время в июне президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет правительству объявлять банки неплатежеспособными и национализировать их, если владельцы таких финансовых учреждений попали под санкции.

В компании ABH Holdings SA заявили о том, что они планируют обжаловать решение о национализации для того, чтобы защитить инвестиции и уменьшить убытки.

Стоит отметить, что в обновленной программе Международный валютный фонд заявил, что новым риском в банковской сфере в Украине может стать чрезмерное вмешательство, в том числе с возможной национализацией по причинам, которые никоим образом не связаны с финансовой стабильностью.

Отдельно стоит отметить, что Национальный банк Украины начнет постепенно сокращать валютные ограничения. В то же время никаких временных рамок не устанавливают, ограничения будут снимать постепенно при стабилизации экономической ситуации.

В целом сейчас экономическая ситуация в Украине достаточно стабильная, благодаря помощи западных партнеров удается контролировать ситуацию. Поэтому в ближайшие месяцы курс валют будет сохраняться на том же уровне, что и сейчас с незначительными колебаниями.