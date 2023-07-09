Не все знают об этом: украинцы могут отказаться от принудительной мобилизации

Уже более 500 дней в Украине продолжается полномасштабная война. В первый день войны было введено военное положение, которое предусматривает всеобщую мобилизацию военнообязанных. Однако до сих пор есть немало нюансов и вопросов по этому поводу.

На время действия военного положения под мобилизацию подпадают все лица мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет. Однако некоторые категории граждан имеют право на отсрочку от мобилизации на вполне законных основаниях.

Кто и почему может получить отсрочку от призыва

В первую очередь речь идет о тех мужчинах, на которых распространяется хотя бы одно условие из перечня 23 статьи закона Украины “О мобилизационной подготовке и мобилизации”. Согласно этому закону есть сразу несколько причин, согласно которым можно получить отсрочку от мобилизации.

В общем можно выделить шесть категорий причин, которые позволяют получить отсрочку от призыва даже во время действия общей мобилизации в связи с войной:

семейные обстоятельства;

состояние здоровья, при котором лицо не сможет выполнять обязанности;

бронирование специалиста, это касается тех мирных профессий, без которых невозможно поддержание жизнедеятельности гражданских;

получение образования;

профессиональная деятельность;

занятия наукой.

В общем, если человек, который имеет законное право на отсрочку, получил повестку, то он все равно должен в указанное время прийти в Территориальный центр комплектования и социальной защиты. При этом следует взять повестку, но указать лицам, которые вручают повестку об имеющейся отсрочке от призыва. Лицо с отсрочкой не смогут принудительно мобилизовать. Если говорить о бронировании работника, то при вручении повестки такое лицо может сразу предоставить документ об отсрочке.

В то же время в Генштабе и Министерстве обороны Украины постоянно напоминают, что повестка вовсе не означает автоматический билет на передовую.