Не всі знають про це: українці можуть відмовитися від примусової мобілізації

Вже більш як 500 днів в Україні продовжується повномасштабно війна. В перший день війни було запроваджено воєнний стан, який передбачає загальну мобілізацію військовозобов’язаних. Однак і досі є чимало нюансів та питань з цього приводу.

На час дії воєнного стану під мобілізацію підпадають всі особи чоловічої статі у віці від 18 до 60 років. Однак деякі категорії громадян мають право на відстрочку від мобілізації на цілком законних підставах.

Хто та чому може отримати відстрочку від призову

В перу чергу мова йде про тих чоловіків, на яких розповсюджується хоча б одна умова з переліку 23 статті закону України “Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію”. Відповідно до цього закону є одразу декілька причин, відповідно до яких можна отримати відстрочку від мобілізації.

Загалом можна виділити шість категорій причин, які дозволяють отримати відстрочку від призову навіть під час дії загальної мобілізації у зв’язку з війною:

сімейні обставини;

стан здоров’я, при якому особа не зможе виконувати обв’язки;

бронювання спеціаліста, це стосується тих мирних професій, без яких неможливе підтримання життєдіяльності цивільних;

отримання освіти;

професійна діяльність;

заняття наукою.

Загалом, якщо чоловік, який має законне право на відстрочку, отримав повістку, то він все одно повинен у вказаний час прийти до Територіального центру комплектування та соціального захисту. При цьому слід взяти повістку, але вказати особам, які вручають повістку про наявну відстрочку від призову. Особу з відстрочкою не зможуть примусово мобілізувати. Якщо говорити про бронювання працівника, то при врученні повістки така особа може одразу надати документ про відстрочку.

Водночас в Генштабі та Міністерстві оборони України постійно нагадують, що повістка зовсім не означає автоматичний квиток на передову.