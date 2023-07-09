Коллекционеры объявили охоту на особые 10 копеек: предлагают более 400 долларов

Коллекционеры высоко ценят некоторые украинские монеты, номиналом 10 копеек. На аукционах за такие монеты иногда предлагают по несколько тысяч гривен.

Например, за 10 копеек 1994 года разновидности 2ГБк готовы платить от 2 до 2,6 тысячи гривен. Такие особые монеты можно узнать по следующим признакам:

разомкнутое четвертое зерно третьего колоска;

четвертое зерно четвертого колоска касается листьев;

хвостик седьмой грозди не касается ягоды;

хвостик третьей грозди тонкий и короткий;

гроздь имеет большую насечку.

В то же время от 10 до 18 тысяч гривен можно получить за 10 копеек 1992 года выпуска разновидности 2,21 ВАк. Эту ценную монету можно узнать по таким характеристикам:

средний зуб трезубца острый и узкий;

пятое и седьмое зерно третьего колоска замкнуты;

вторая гроздь выполнена в фоне треугольника с тупыми углами;

на группе есть большая насечка.

Также за более тысячи гривен можно продать 10 копеек 201 года разновидность 2ИАм. Такая высокая цена мелкой монеты связана с тем, что она является достаточно редкой. Всего было отчеканено всего пять тысяч единиц таких десятикопеечных монет.

Несмотря на это, специалисты утверждают, что найти в обращении такие монеты сложно, но возможно. Однако следует учитывать, что за сильно поврежденную монету, которая годами была в обороте, заплатят меньше.

Поэтому стоит взглянуть в свои копилки и пересмотреть монеты. Вдруг у вас найдется редкая монета, которая принесет несколько тысяч гривен.

В общем коллекционеры уже давно активно охотятся за редкими банкнотами и монетами. При этом они готовы иногда платить несколько десятков тысяч гривен. Поэтому стоит периодически интересоваться, на какие монеты или банкноты есть спрос и просматривать содержимое своего кошелька. А вдруг у вас найдется настоящий клад, который принесет минимум тысячу или две..