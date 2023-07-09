Колекціонери оголосили полювання на особливі 10 копійок: пропонують понад 400 доларів

Колекціонери високо цінують деякі українські монети, номіналом 10 копійок. На аукціонах за такі монети подекуди пропонують по кілька тисяч гривень.

Для прикладу, за 10 копійок 1994 року різновиду 2ГБк готові платити від 2 до 2,6 тисячі гривень. Такі особливі монети можна впізнати за наступними ознаками:

розімкнуте четверте зерно третього колоска;

четверте зерно четвертого колоска торкається листя;

хвостик сьомого грона не торкається ягоди;

хвостик третього грона тонкий та короткий;

гурт має велику насічку.

Водночас від 10 до 18 тисяч гривень можна отримати за 10 копійок 1992 року випуску різновиду 2,21 ВАк. Цю цінну монету можна впізнати за такими характеристиками:

середній зуб тризуба гострий та вузький;

п’яте та сьому зерно третього колоска замкнуті;

друге гроно виконане в фоні трикутника з тупими кутами;

на гурті є велика насічка.

Також за понад тисячу гривень можна продати 10 копійок 201 року різновидну 2ІАм. Така висока ціна дрібної монети пов’язана з тим, що вона є досить рідкісною. Загалом було викарбувано лише п’ять тисяч одиниць таких десятикопієчних монет.

Попри це, спеціалісти стверджують, що знайти в обігу такі монети складно, але можливо. Однак слід зважати, що за сильно пошкоджену монету, яка роками була в обороті, заплатять менше.

Тож варто поглянути в свої скарбнички та передивитися монети. Раптом у вас знайдеться рідкісна монета, яка принесе кілька тисяч гривень.

Загалом колекціонери вже давно активно полюють за рідкісними банкнотами та монети. При цьому вони готові подекуди платити кілька десятків тисяч гривень. Тож варто періодично цікавитися, на які монети чи банкноти є попит та переглядати вміст свого гаманця. А раптом у вас знайдеться справжній скарб, за який можна отримати щонайменше тисячу чи дві гривень.