Пенсии получат не все: в Пенсионном фонде рассказали, кого лишат выплат

Украинцы, которые при достижении пенсионного возраста не будут иметь минимально необходимого количества лет страхового стажа, останутся без пенсии. Однако даже в таком случае они не останутся без поддержки государства – им будут выплачивать социальную помощь.

Как рассказывают эксперты, граждане, которые достигли пенсионного возраста, но не имеют нужного количества лет стажа, могут рассчитывать на получение временной помощи. В общем – это социальная пенсия.

Сколько лет стажа нужно для выхода на пенсию

С 1 января 2023 года для выхода на пенсию в 60 лет нужно иметь не менее 30 лет стажа. При этом с каждым годом требования к стажу для выхода на пенсию в 60 лет будут повышать. Таким образом к 2028 году для того, чтобы выйти на пенсию, нужно будет иметь не менее 35 лет стажа.

В то же время выйти на пенсию в 63 года можно будет только при условии наличия не менее 20 лет стажа. При достижении 65 лет требования к стажу будут следующими:

от 15 до 20 лет по состоянию на 2023 год;

от 15 до 21 года по состоянию на 2024 год;

от 15 до 22 лет в 2025 году;

в 2026 понадобится от 15 до 23 лет стажа;

в 2027 году нужно будет от 15 до 24 лет стажа;

а уже начиная с 1 января 2028 года для выхода на пенсию понадобится от 15 до 25 лет стажа.

Какой будет социальная помощь

В целом социальная помощь для лиц, не имеющих достаточного количества лет стажа – это альтернатива пенсии. При этом размер этой выплаты не будет фиксированным. Его будут пересчитывать каждые шесть месяцев, ведь социальная выплата будет привязана к:

прожиточному минимуму;

изменениям в имущественном состоянии;

среднемесячному общему доходу.

В целом сумма такой выплаты будет составлять разницу между прожиточным минимумом для лиц, утративших трудоспособность (2 093 гривны) и среднемесячным общим доходом семьи в расчете на одного члена семьи за предыдущие шесть месяцев, но не более 100% от прожиточного минимум для трудоспособных лиц (2 684 гривны).