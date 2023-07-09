Пенсії отримають не всі: в Пенсійному фонді розповіли, кого позбавлять виплат

Українці, які при досягненні пенсійного віку не будуть мати мінімальної необхідної кількості років страхового стажу, залишаться без пенсії. Однак навіть в такому разі вони не залишаться без підтримки держави – їм виплачуватимуть соціальну допомогу.

Як розповідають експерти, громадяни, які досягли пенсійного віку, але не мають потрібної кількості років стажу, можуть розраховувати на отримання тимчасової допомоги. Загалом – це соціальна пенсія.

Скільки років стажу потрібно для виходу на пенсію

З 1 січня 2023 року для виходу на пенсію в 60 років потрібно мати не менше 30 років стажу. При цьому з кожним роком вимоги до стажу для виходу на пенсію в 60 років будуть підвищувати. Таким чином до 2028 року для того, щоб вийти на пенсію потрібно буде мати не менше 35 років стажу.

Водночас вийти на пенсію в 63 роки можна буде лише при умові наявності не менше 20 років стажу. При досягненні 65 років вимоги до стажу будуть наступними:

від 15 до 20 років станом на 2023 рік;

від 15 до 21 року станом на 2024 рік;

від 15 до 22 років у 2025 році;

у 2026 знадобиться від 15 до 23 років стажу;

у 2027 році потрібно буде від 15 до 24 років стажу;

а вже починаючи з 1 січня 2028 року для виходу на пенсію знадобиться від 15 до 25 років стажу.

Якою буде соціальна допомога

Загалом соціальна допомога для осіб, які не мають достатньої кількості років стажу – це альтернатива пенсії. При цьому розмір цієї виплати не буде фіксованим. Його перераховуватимуть кожні шість місяців, адже соціальна виплата буде прив’язана до:

прожиткового мінімуму;

змінам в майновому стані;

середньомісячному загальному доходу.

Загалом сума такої виплати складатиме різницю між прожитковим мінімумом для осіб, що втратили працездатність (2 093 гривні) і середньомісячним загальним доходом сім’ї в розрахунку на одного члена сім’ї за попередні шість місяців, але не більше ніж 100% від прожиткового мінімум для працездатних осіб (2 684 гривні).