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Пенсії отримають не всі: в Пенсійному фонді розповіли, кого позбавлять виплат

10.07.2023
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Українці, які при досягненні пенсійного віку не будуть мати мінімальної необхідної кількості років страхового стажу, залишаться без пенсії. Однак навіть в такому разі вони не залишаться без підтримки держави – їм виплачуватимуть соціальну допомогу. 

Як розповідають експерти, громадяни, які досягли пенсійного віку, але не мають потрібної кількості років стажу, можуть розраховувати на отримання тимчасової допомоги. Загалом – це соціальна пенсія. 

Скільки років стажу потрібно для виходу на пенсію

З 1 січня 2023 року для виходу на пенсію в 60 років потрібно мати не менше 30 років стажу. При цьому з кожним роком вимоги до стажу для виходу на пенсію в 60 років будуть підвищувати. Таким чином до 2028 року для того, щоб вийти на пенсію потрібно буде мати не менше 35 років стажу. 

Водночас вийти на пенсію в 63 роки можна буде лише при умові наявності не менше 20 років стажу. При досягненні 65 років вимоги до стажу будуть наступними:

  • від 15 до 20 років станом на 2023 рік;
  • від 15 до 21 року станом на 2024 рік;
  • від 15 до 22 років у 2025 році;
  • у 2026 знадобиться від 15 до 23 років стажу;
  • у 2027 році потрібно буде від 15 до 24 років стажу;
  • а вже починаючи з 1 січня 2028 року для виходу на пенсію знадобиться від 15 до 25 років стажу. 

пенсія

Якою буде соціальна допомога 

Загалом соціальна допомога для осіб, які не мають достатньої кількості років стажу – це альтернатива пенсії. При цьому розмір цієї виплати не буде фіксованим. Його перераховуватимуть кожні шість місяців, адже соціальна виплата буде прив’язана до:

  • прожиткового мінімуму;
  • змінам в майновому стані;
  • середньомісячному загальному доходу. 

Загалом сума такої виплати складатиме різницю між прожитковим мінімумом для осіб, що втратили працездатність (2 093 гривні) і середньомісячним загальним доходом сім’ї в розрахунку на одного члена сім’ї за попередні шість місяців, але не більше ніж 100% від прожиткового мінімум для працездатних осіб (2 684 гривні). 

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10.07.2023
1 хвилина на прочитання
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