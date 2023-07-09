Сразу 3 знака зодиака станут лучшими версиями себя: кому повезет в июле

Каждая личная победа – это не только результат ваших усилий, но и целый комплекс причин. Вместе с усилиями человека свой вклад вносят другие люди, обстоятельства и небесные тела.

Меркурий во Льве и Марс в Деве — это основные астрологические энергии этого месяца. Они принесут успехи эмоциональным людям, которые хорошо понимают чего хотят. Поэтому сразу три знака будут невероятно счастливы и успешны в этом месяце. Читайте дальше, чтобы узнать кто в этом списке.

Рак

Июль для представителей знака Рак станет возможностью расставить все точки над “і”. Это может быть не слишком приятным, но когда речь идет о понимании собственной ценности, то это точно к лучшему. Таким образом вы можете забыть о старых обидах и двигаться вперед. В дополнение, Раки смогут легко отличать токсичных людей и избегать их. У вас появится ощущение облегчения после того, как вы это понимаете. Хвалите себя за этот личный рост.

Лев

Ваш ум сейчас острый и ясный как никогда, поэтому вы видите людей насквозь и можете отличить попытки манипулирования собой. Стоит действовать быстро. Не позволяйте совершить окружающим злой замысел, старайтесь избегать ловушек, которые вам устроили. С середины месяца дела пойдут вверх, в это время стоит больше общаться с близкими людьми и создать гармоничные отношения.

Дева

Сейчас представители знака Девы могут самостоятельно создать свою историю. Вселенная дает вам паузы в бесконечном потоке жизни. Это позволит перевести дыхание и посмотреть на свою жизнь под другим углом. Уже в середине месяца вы услышите прилив сил. Это позволит улучшить вашу чувствительность и сделать некоторые вещи более эмоциональными. Смотрите на это, как на источники вдохновения. Также старайтесь избегать конфликтов. Именно это умение станет для Дев главным достижением этого июля.