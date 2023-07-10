Названы магазинные продукты, которые сокращают жизнь на 10-15 лет: врачи предостерегают

Каждый знает, что во многих магазинных продуктах сплошная химия. Есть и просто продукты, которые априори вредны, если употреблять их часто или в больших количествах. Например, сладости, газированные напитки или, например, чипсы. Но есть еще и отдельная категория продуктов, которые называются ультра обработанными. Диетологи говорят, что это медленная смерть. Каждый часто злоупотребляющий такой пищей сокращает свою жизнь на 10-15 лет.

Какие продукты относятся к ультра обработанным?

К категории ультра обработанных относится очень много продуктов. Большинство будут удивлены, но это даже детские йогурты, смузи или сэндвичи, которые продаются уже готовыми. Самая большая проблема таких продуктов в том, что они включают в себя не только экстракты натуральных ингредиентов. Это очень вредно для здоровья и главное для кишечника. Обработанные продукты оказывают негативное влияние на самочувствие, а еще провоцируют искусственный голод.

Мировые диетологи и эксперты по здоровому питанию утверждают, что такие продукты должны продаваться с примечанием “Дешевле, но вредно для здоровья”. К сожалению, пока никто таких примечаний не указывает.

“Такие продукты заставят вас переедать суточную калорийность, вы не почувствуете себя сытым, когда съедите их, вам захочется есть больше, вы почувствуете легкую тошноту, и ваше настроение ухудшится”, — отмечает диетолог Тим Спектор.

В общем, ультра обработанные продукты это чипсы, снеки, замороженные продукты, например, пицца или картофель фри. Также к этой категории относятся большинство колбасных изделий, а еще сыры.

Как питаться, чтобы чувствовать себя хорошо?

Врач Тим отмечает, что советует своим пациентам питаться разнообразно. То есть так, чтобы в течение недели съедать как минимум 30 различных продуктов, среди которых обязательно должны быть орехи, семена, фрукты, овощи, каши, белковые продукты, углеводы. Такое питание подарит прилив энергии и отличное самочувствие.