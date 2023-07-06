Киевстар обновил условия предоставления услуг: новые правила уже вступили в действие

Компания Киевстар в очередной раз анонсирует изменения в условиях предоставления услуг для своих абонентов. В частности, недавно стало известно, что исчезает большинство всем привычных тарифных планов, а оператор запускает новую патриотическую линейку. Также выросли цены на услуги. Самый дешевый тарифный план теперь стоит 175 гривен, однако его можно удешевить, отказавшись от части наполнения. И вот 5 июля вступили в действие еще некоторые обновления. Они относятся ко всем клиентам, пользующимся контрактными тарифами.

У абонентов будет больше мегабайт для Интернета

С 5 июля владельцы контрактных тарифных планов смогут подключить еще больше мегабайт, которые станут доступны сразу же после использования стандартного пакета. То есть, если раньше дополнительные мегабайты стоили 10 гривен и это было 100 МБ, то сейчас это будет 500 Мб за 20 гривен. Эти привилегии доступны для владельцев следующих тарифных планов:

Киевстар 4G Simple, Киевстар 4G Simple+, Киевстар Онлайн+, Киевстар Семья, Smart, Интернет для родителей, ВАШ Старт, ВАШ Выбор, ВАШ Регион, LOVE UA. Контракт, LOVE UA База, LOVE UA Свобода, ЛЮБОВЬ к родителям и ЛЮБОВЬ к родителям-Домашний.

«По окончании всех мегабайтов в пакете будет действовать безлимитный интернет с ограничением скорости до 0,8 Мбит/с. На следующий день абоненты могут получить повторно дополнительный пакет на тех же условиях», – уточнили в Киевстаре.

Запущен новый летний тариф

Также в Киевстаре сообщили о запуске летнего тарифного плана “ВСЕ ВМЕСТЕ Сезонный”. Он будет действовать до 31 августа и будет стоить 200 гривен за 4 недели. В пакет входит домашний интернет, 15 Гб мобильного интернета, безлимит на звонки в сети и 150 минут на другие номера, а также суперсила гигабит.

Данный тариф будет действителен и после 31 августа, однако его невозможно будет подключить.