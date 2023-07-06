ЄЦБ виплатить по 10 000 євро деяким українцям: кому пощастить

Європейський центральний банк пропонує гранти українським студентам у розмірі 10 000 євро.

Заявки приймають від студентів університетів, які здобувають ступінь магістра економіки, статистики, інформаційних технологій або технічних наук.

Пресслужба Національного банку України повідомила про те, що Європейський центральний банк, скорочено ЄЦБ, виділить гранти у розмірі десять тисяч євро 15 українським студентам.

Гранти можуть отримати студенти, які навчаються в українських університетах та здобувають ступінь магістра економіки, статистики, інформаційних технологій або технічних наук.

В ЄЦБ пояснюють, що минулого року запропонували стажування 15 українським студентам. Це дозволило їм дізнатися більше про центральний банк та діяльність банківського нагляду.

Цього року планують підтримати найбільш талановитих студентів. До випускників-магістрів висувають наступні вимоги:

громадянство України;

особа зарахована або планує вступити до магістратури з економіки, інженерії, права, статистики, фінансів, політичних наук чи інших відповідних галузей;

середня оцінка 80% або вище при навчанні на бакалавраті;

грант у розмірі 10 тисяч євро для фінансування навчання та інших витрат, пов’язаних з освітою.

Заяви можна подавати до 4 серпня. Для цього потрібно заповнити анкету на сайті https://www.ecb.europa.eu/careers/what-we-offer/ukrainian-scholarship/html/index.en.html

Варто додати, що українці також можуть оформити грошову допомогу в рамках нової програми від Агенції Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку. Гранти зможе отримати бізнес, сума грошової допомоги складатиме від 75 до 150 тисяч доларів.

Також громадяни України можуть розраховувати на фінансову допомогу від міжнародного фонду Save the Children. Крім грошей також можна отримувати безкоштовні продуктові набори.

Загалом країни Європи та США надають значну допомогу українцям, як тим, що отримали статус біженця, так і внутрішньо переміщеним особам, які були змушені покинути власні домівки через повномасштабне вторгнення російських окупантів та опинилися через це в скрутному становищі.