Анонсирована новая денежная и гуманитарная помощь для украинцев: как получить?

С начала войны украинцев финансово поддерживает не только государство, но и международные и отечественные благотворительные фонды. Они регулярно анонсируют денежную помощь или гуманитарную как для всех уязвимых категорий населения, так и, например, только для переселенцев. Иногда помощь очень целевая и направлена только на жителей одной области. О такой поддержке стало известно и сейчас. Она ориентирована на жителей Луганской области, которые поселились в одной из нескольких украинских областей. Люди могут получить деньги, а также продуктовые наборы, вещи первой необходимости, средства гигиены и т.д.

Как получить помощь?

Речь о переселенцах из Луганска, поселившихся в Ровно, Киеве, Днепре, Луцке и Андрушевке.

В каждом городе есть пункт, куда можно прийти и получить помощь, а также номер телефона по которому можно позвонить и подробно обо всем узнать.

Ровно – 0958209742. Здесь помощь раздает БФ “Восток SOS”. Также переселенцам доступны консультации у врачей, юристов и специалистов центра занятости. Киев — 0937687466, 0991852038, 0968996124. Здесь людей консультируют социальный работник БФ “Право на защиту”, специалист центра занятости, ОО “Кременская бизнес-ассоциация” и терапевт. Кроме этого заработал клуб “Встречи земляков”. Днепр – 0664839248. В Днепре консультацию предоставляет юрист БФ “Право на защиту”, психолог, медработники и специалист центра занятости. Луцк – 0505764270. Здесь кроме гуманитарной помощи можно получить консультацию психолога и терапевта. Андрушевка – 0663428365. Консультирует юрист БФ “Право на защиту” и врач.

Чтобы получить помощь, нужно позвонить по номеру своего города и прийти в филиал Фонда.

Также для украинцев действует бесплатная горячая линия Кременского ЦНАПа — 0958207124, где можно получить консультации по разным вопросам и, в частности, о компенсации за разрушенное имущество.