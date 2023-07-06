Астрологи рассказали, как стрижка может привлечь богатство и успех или наоборот проблемы

Те, кто интересуется лунными календарями, астрологией, а также другими подобными науками и вещами, знают, какое влияние они могут оказать на нашу жизнь. Оказывается каждый месяц есть удачные и неудачные дни для стрижек и других манипуляций с волосами. Если выбрать правильный день, можно привлечь к себе успех и богатство, а если ошибиться, то проблемы. Астрологи поделились лунным календарем на июль, где отметили все даты, отлично подходящие для изменений во внешности.

Как это работает?

Оказывается Луна, имеет прямое влияние на нашу жизнь, особенно если речь о манипуляции с волосами. Не зря говорят, что нужно стричься на растущую Луну, если хочется чтобы косы быстро росли. Так же и с успехом и неудачами.

Эзотерики считают, что в человеческих волосах заложено очень много энергии, и те, кто понимают это, умеют грамотно ею управлять. Вот, какие дни в июле лучше всего подходят для разных манипуляций.

Для стрижки выбирайте 18, 19 или 22 число. В этот период Луна будет в фазе роста, что очень хорошо повлияет на вас и вашу жизнь. Для окрашивания или длительных укладок выбирайте 3, 12, 15, 20, 21 или 31 июля.

Эксперты говорят, что поход в парикмахерскую в правильный день не только хорошо отразится на вашем благополучии, но и на волосах в частности. Они будут более густыми, блестящими и здоровыми.

Какие дни неблагоприятны для стрижек?

Наиболее неблагоприятным для похода в парикмахерскую станет 17 июля. Это как раз Полнолуние, и эксперты считают, что все кто стрижется в этот день — укорачивают себе продолжительность жизни. Возможно, это и миф, но все же лучше удержаться в этот день от стрижек. Также не очень благоприятным считают 7, 14 и 16 число.

Все остальные числа месяца считают нейтральными, то есть не принесут вам ни пользы, ни вреда.