Врачи рассказали, кому йодид калия нанесет вред для здоровья, вместо потенциальной пользы

На фоне постоянных новостей о заминировании Запорожской АЭС наверняка у каждого украинца в аптечке появился такой препарат, как калий йодид. Люди уверены, что при взрыве на АЭС будет критический выброс радиации в воздух, и как следствие нужно срочно принимать йодид калий. В то же время, уже было немало выступлений известных медиков и экспертов, отмечавших, что в отличие от Чернобыля в случае с ЗАЭС калий йодид не эффективен. Более того, некоторые медики наоборот настоятельно рекомендуют не принимать этот препарат даже в случае аварии, ведь вреда от него может быть больше чем пользы.

Почему йод пить не нужно?

Среди главных аргументов, которые есть в инфопространстве, выделяется один самый весомый. Оказывается, что все реакторы остановлены еще в сентябре и соответственно не производят радиоактивный йод. То есть, даже при аварии его в воздухе не будет, и как результат пить калий йодид не нужно.



Некоторые медики говорят, что это лекарство не помешает в домашней аптечке, но пить его нельзя для профилактики и без указаний на это от органов власти. То есть, если авария таки произошла, йод не нужно пить, если это не отмечали власти. А сообщения от последней точно будут регулярно транслироваться по радио и ТВ.

И даже если йод таки нужно выпить, то наибольшую эффективность можно получить только в первые полчаса после аварии, и только в количестве одна таблетка — не больше.

Кому йод пить запрещено?

Медики предостерегают воздержаться от приема йодида калия людям старше 40 лет.

“После 40 лет считается, что люди выполнили свою репродуктивную функцию… после 40 лет мы уже не защищаем щитовидную железу от радиации”. В таком возрасте прием калия йодида не принесет никакой пользы”, — отмечает врач Марина Крапивнер.

Вторая категория лиц, которым йод не нужен, те кто удалил щитовидную железу. Категорически запрещают принимать йод людям с гипертиреозом и склонностью к аллергии.

Также следует понимать, что жидкий йод не является аналогом йодида калия, и его ни в коем случае нельзя принимать внутренне. Не являются альтернативами йодида калия йодомарин или раствор Люголь. Они против радиации бессильны.