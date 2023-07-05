Лікарі розповіли, кому йодид калію завдасть шкоди для здоров’я, замість потенційної користі

На фоні постійних новин про замінування Запорізької АЕС напевно вже у кожного українця в аптечці з’явився такий препарат, як калій йодид. Люди впевнені, що в разі вибуху на АЕС буде критичний викид радіації у повітря, і як наслідок потрібно терміново приймати калій йодид. Водночас вже було чимало виступів відомих медиків та експертів, які наголошували, що на відміну від Чорнобиля у випадку із ЗАЕС калій йодид не ефективний. Ба більше, деякі медики навпаки наполегливо рекомендують не приймати цей препарат навіть у випадку аварії, адже шкоди від нього може бути більше ніж користі.

Чому йод пити не треба?

Серед головних аргументів, які є в інфопросторі виділяється один найвагоміший. Виявляється всі реактори зупинені ще у вересні й відповідно не виробляють радіоактивний йод. Тобто навіть при аварії його у повітрі не буде, і як результат пити калій йодид не потрібно.

Деякі медики кажуть, що ці ліки не помішають у домашній аптечці, але пити їх не можна для профілактики і без вказівок на це від органів влади. Тобто, якщо аварія таки сталася, йод не потрібно пити, якщо на цьому не наголошувала влада. А повідомлення від останньої точно будуть регулярно транслюватися по радіо та ТВ.

І навіть якщо йод таки потрібно випити, то найбільшу ефективність він матиме лише в перші пів години після аварії, і лише в кількості одна таблетка — не більше.

Кому йод пити заборонено?

Медики застерігають утриматися від приймання йодид калію людям, яким понад 40 років.

“Після 40 років вважається, що люди виконали свою репродуктивну функцію… після 40 років ми вже не захищаємо щитовидну залозу від радіації”. У такому віці прийом калій йодиду не принесе ніякої користі”, – зазначає лікар Марина Крапівнер.

Друга категорія осіб, яким йод не потрібен ті, кому видалили щитоподібну залозу. Категорично забороняють приймати йод людям з гіпертиріозом і зі схильністю до алергії.

Також варто розуміти, що рідкий йод не є аналогом йодид калію, і його в жодному разі не можна приймати внутрішню. Не є альтернативами йодомарин або розчин “Люголь”. Вони проти радіації безсилі.