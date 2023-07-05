Украинцам подготовили масштабные изменения: новые правила вступят в силу в августе и осенью

Война продолжается уже второй год и, соответственно, приходится под нее подстраиваться. Если раньше у украинцев было много льгот, кредитные каникулы, скидки на налоги, то сейчас все это постепенно отменяют, а кое-что становится еще больше, чем было до войны. Правительство подобные изменения объясняет одним — экономика нуждается в поддержке. Как следствие стало известно, что уже в скором времени налоги вернутся на довоенный уровень. В частности, отменяется двухпроцентный налог для лиц, являющихся физическими лицами предпринимателями. Последние имеют право выбрать систему налогообложения, на которую хотят перейти. Если соответствующее заявление не будет своевременно написано, то предпринимателя переведут на налоговую ставку, которая была до войны.

Налоги вернутся 1 августа, а более веские изменения будут стартовать осенью

Что касается налогов, то к довоенному уровню они вернутся уже 1 августа. А вот 1 октября вступают в действие еще другие обновления. О них в своем телеграмме сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

“Осенью предприниматели начнут отвечать за нарушения в сфере применения регистраторов расчетных операций (РРО)“, – написал Железняк.

Пока известно, что в данный проект внесено так называемое блокирующее постановление. В результате депутаты пока не могут за него проголосовать, но, по мнению вышеупомянутого нардепа, — это временное явление. Мол, уже в середине июля решение будет окончательно принято и будет известно, когда закон представят перед Президентом для финальной подписи. Из-за этого изменения не будут происходить одновременно, а растянутся на период с августа по октябрь.

Кроме налогов возвращаются и проверки бизнеса: плановые и неожиданные. В зону риска в первую очередь попадают подакцизные товары, игорный бизнес и компании, оказывающие финансовые услуги.

Предприниматели часто могут не предупреждать о проверке в ходе которой, потребовать информацию о счетах, отчетах и т.д.