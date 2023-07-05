Українцям підготували масштабні зміни: нові правила наберуть чинності в серпні та восени

Війна триває вже другий рік й відповідно доводиться під неї підлаштовуватись. Якщо раніше українці мали багато пільг, кредитні канікули, знижки на податки, то зараз все це поступово скасовують, а дещо стає ще більшим ніж було до війни. Уряд подібні зміни пояснює одним — економіка потребує підтримки. Як наслідок стало відомо, що вже незабаром податки повернуться на довоєнний рівень. Зокрема скасовується двовідсотковий податок для осіб, що є фізичними особами підприємцями. Останні мають право обрати систему оподаткування на яку хочуть перейти. Якщо відповідна заява не буде вчасно написана, то підприємця переведуть на ту податкову ставку, яка була до війни.

Податки повернуться 1 серпня, а більш вагомі зміни стартуватимуть восени

Щодо податків, то до довоєнного рівня вони повернуться вже 1 серпня. А от 1 жовтня вступають в дію ще інші оновлення. Про них у своєму телеграм каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

“Восени підприємці почнуть відповідати за порушення у сфері застосування реєстраторів розрахункових операцій (РРО)”, – написав Железняк.

Наразі відомо, що до даного проєкту внесено так звану блокуючу постанову. В результаті депутати поки не можуть за нього проголосувати, але на думку вищезгаданого нардепа — це тимчасове явище. Мовляв, вже в середині липня рішення буде остаточно прийнято і буде відомо, коли закон представлять перед Президентом для фінального підпису. Через це, зміни не будуть відбуватися одночасно, а розтягнуться на період з серпня по жовтень.

Крім податків повертаються й перевірки бізнесу: планові та несподівані. В зону ризику першочергово потрапляють підакцизні товари, гральний бізнес та компанії, які надають фінансові послуги.

Підприємців часто можуть не попереджати про перевірку в ході котрої, вимагатимуть інформацію про рахунки, звіти тощо.