Пополнение карт через терминалы усложнят уже с 1 августа: в Нацбанке обнародовали детали

Теперь при пополнении карты в терминале обязательным реквизитом будет номер телефона плательщика. Плательщик будет получать одноразовый пароль для подтверждения операции.

Национальный банк Украины обязывает поставщиков платежных услуг уже с 1 августа требовать номер телефона у клиентов, которые вносят наличные средства через терминалы, в том числе для пополнения платежных карт, погашения кредитов и других популярных операций. Соответствующие требования закрепили в постановлении НБУ №90 от 30 июня.

Номер телефона теперь станет обязательным реквизитом. Без него лицо не сможет провести операцию. Это правило будет действовать независимо от суммы пополнения через все платежные устройства, в том числе терминалы.

После введения плательщиком на экране терминала своего номера будет выполнена процедура его проверки через отправку сообщения или телефонный звонок с передачей одноразового пароля. Его нужно будет ввести в терминал, и тем самым подтвердить таким образом согласие на выполнение платежной операции.

В то же время в постановлении говорится, что указанное требование не будет распространяться на следующие операции через терминал:

уплата налогов, штрафов, административных услуг и сборов;

оплата коммунальных платежей и услуг телефонии;

покупка билетов и транспорт и пополнение проездных.

Стоит отметить, что на днях Национальный банк Украины опроверг информацию о том, что банки будут вынуждены еженедельно отчитываться обо всех безналичных платежах своих клиентов физических лиц.

Напомним, ПриватБанк недавно попал в скандал из-за обмена иностранной валюты. Кассиры банка выдавали гражданам банкноты, которые через несколько дней не принимали в других кассах того же банка. Однако теперь терминалы ПриватБанка снова принимают не только гривны, но и доллары, поэтому подобные ситуации почти исчерпаны.

Отметим, что НБУ также согласовал стратегию постепенной отмены валютных ограничений. Привязки к конкретным датам нет, действовать будут по ситуации.