Сплошная подделка: стало известно, как украинцам отличить фальсифицированное сливочное масло

Украинцам в супермаркетах довольно часто продают фальсифицированную продукцию, в том числе масло. Однако чаще всего отличить фальсифицированный продукт можно еще до покупки, рассказываем, как это сделать.

Как проверить, настоящее ли масло

Чтобы удостовериться, что вы покупаете качественное сливочное масло, обратите внимание на следующее:

маркировку, на упаковке должно быть указано “масло сливочное” или “масло крестьянское”;

проверьте состав, в составе качественного продукта должно быть сливочное сырье или молоко;

проверьте консистенцию, настоящее масло густое, кремовое и имеет приятный аромат;

обратите внимание на цвет, настоящее масло будет бледно желтым без дополнительных красителей;

проверьте сроки годности, настоящее масло должно иметь срок годности около двух-трех месяцев.

Покупать масло лучше у проверенных производителей или в магазинах с хорошей репутацией.

Как распознать фальсифицированное масло в домашних условиях

Если после того, как вы растопили масло на сковородке в желтой жидкости плавают белые или светло-желтые комочки, то велика вероятность того, что в масло добавили растительные жиры.

Дело в том, что такие продукты имеют температуру плавления в три раза выше, чем у сливочного масла. Растворенный продукт будет животным жиром, а расплавленные “пятна” – гидрогенизированным маслом.

Также после того, как вы достанете масло из холодильника, оно должно трудно намазываться на хлеб и быть достаточно твердым. Если его легко мазать, то вероятно вы купили подделку.

Не менее важно обратить внимание на цену масла, ведь качественный продукт не может стоить недорого.

Отметим, что Гана, которая является главным производителем какао-бобов предупредила европейцев о повышении цен. Ведь если там начнут строго придерживаться всех новых требований Европейского союза, то это приведет к подорожанию сырья и соответственно шоколада. Это существенно повлияет на цену.