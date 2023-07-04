Суцільна підробка: стало відомо, як українцям відрізнити фальсифіковане вершкове масло

Українцям в супермаркетах досить часто продають фальсифіковану продукцію, в тому числі масло. Однак найчастіше відрізнити фальсифікований продукт можна ще до покупки, розповідаємо, як це зробити.

Як перевірити, чи справжнє масло

Щоб впевнитися, що ви купуєте якісне вершкове масло, зверніть увагу на наступне:

маркування, на упаковці повинно бути вказано “масло вершкове” або “масло селянське”;

перевірте склад, в складі якісного продукту повинна бути вершкова сировина або молоко;

перевірте консистенцію, справжнє масло густе, кремове та має приємний аромат;

зверніть увагу на колір, справжнє масло буде блідо жовтим без додаткових барвників;

перевірте терміни придатності, справжнє масло повинно масти термін придатності близько двох-трьох місяців.

Купувати масло краще в перевірених виробників або в магазинах з доброю репутацією.

Як розпізнати фальсифіковане масло в домашніх умовах

Якщо після того, як ви розтопили масло на сковорідці в жовтій рідині плавають білі чи світло-жовті грудочки, то велика ймовірність того, що до масла додали рослинні жири.

Річ у тім, що такі продукти мають температуру плавлення в три рази вище, ніж у вершкового масла. Розчинений продукт буде тваринним жиром, а розплавлені “плями” – гідрогенізованою олією.

Також після того, як ви дістанете масло з холодильника, воно повинно важко намазуватися на хліб та бути досить твердим. Якщо його легко мазати, то ймовірно ви купили підробку.

Не менш важливо звернути увагу на ціну масла, адже якісний продукт не може коштувати недорого.

Зазначимо, що Гана, яка є головним виробником какао-бобів попередила європейців про підвищення цін. Адже якщо там почнуть строго дотримуватися всіх нових вимог Європейського союзу, то це призведе до подорожчання сировини та відповідно шоколаду. Це значно відобразиться на ціні улюблених ласощів.