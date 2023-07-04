Пенсія + соціальна виплата: хто може отримувати одразу дві виплати

В Україні деякі особи можуть отримувати і пенсію, і соціальну допомогу. Це пов’язано з певними обставинами в дитинстві.

Про це повідомили в Пенсійному фонді України. Як вони стверджують, особи з інвалідністю з дитинства, яким встановлена інвалідність у віці до 18 років і яка отримує державну соціальну допомогу особами з інвалідністю і дітям з інвалідністю, може отримувати при наявності права і пенсію у зв’язку з втратою годувальника

Особи, яким встановили інвалідність до 18 років, мають право на соціальну допомогу у розмірі:

100% від прожиткового мінімуму, або 2 093 гривні для осіб з інвалідністю першої групи з дитинства;

80% від прожиткового мінімуму, або 1 674,40 гривні для осіб з інвалідністю другої групи з дитинства;

60% від прожиткового мінімуму, або 1 255,80 гривні для осіб з інвалідністю третьої групи з дитинства;

70% від прожиткового мінімуму, або 1 465,10 гривні для дітей з інвалідністю до 18 років.

Це хоч і незначні суми, але вони мають значення.

Раніше повідомляли що цього року ВПО в Україні можуть отримати грошову допомогу на проживання від держави. Сума допомоги фіксована та не залежить від матеріального становища та доходів громадян.

На допомогу можуть розраховувати українці, які стали на облік ВПО. Для отримання допомоги не потрібно підтверджувати своє фінансове становище, вистачить довідки про те, що особа є внутрішньо переміщеною.

Нагадаємо, що після тривалих суперечок українським військовим підвищать виплати відповідно до посадового окладу, звання та заслугами під час служби. При цьому деякі особи будуть мати право на додаткові 100 тисяч гривень при умові виконання певних дій чи мір. Серед таких — військові, які вели бойові дії на лінії зіткнення, в тому числі перебуваючи в першому ешелоні оборони або наступу.