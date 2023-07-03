ПриватБанк не принимает обратно купюры, которые сам выдает

Длительное время в ПриватБанке не хотели принимать доллары, которые ранее продавали клиенту в одном из отделений. В финучреждении ответили, что все купюры проходят проверку. При этом клиент может отказаться их принимать.

В отделениях ПриватБанка по-разному будут оценивать износ купюр. Клиент банка обратился в отделение, где покупал валюту, после того, как деньги не приняли в другом государственном банке из-за наличия пятен на 50% банкноты. Однако в ПриватБанке сказали, что пятен нет и купюру могут принять.

При попытке сделать вклад в другом отделении ПриватБанка, кассир отказал, ссылаясь на пятна. Вернувшись в предыдущее отделение, пользователь смен пополнить “Приват Вклад”. Там кассир приняла деньги и сказала, что другие работники “ничего не понимают”.

То есть одну и ту же купюру разные кассиры одного банка оценивают по-разному. Когда Приват хочет продать доллары, то он без проблем отдает ее, а когда ту же купюру нужно продать, то она внезапно перестает соответствовать нормам.

В банке же отвечают, что все купюры проходят проверку. Под выдачу предлагают платежные банкноты. В случае, если клиент недоволен состоянием банкноты, он имеет право отказаться ее принимать.

Клиент утверждает, что все эти правила полная ерунда, ведь в ультрафиолете видно, что купюра настоящая, поэтому этого должно быть достаточно.

Другие пользователи советуют вносить деньги через терминалы, а также жаловаться на выходки кассира в Национальный банк Украины.

Напомним, недавно Нацбанк обязал банки и небанковские учреждения принимать для обмена все без исключения банкноты иностранной валюты кроме тех, которые значительно изношены или повреждены. В таком случае проводится процедура инкассо, то есть поврежденные доллары возвращают в страну происхождения. Однако в таком случае придется оплатить комиссию.