ПриватБанк не приймає назад купюри, які сам видає

Тривалий час в ПриватБанку не хотіли приймати долари, які раніше продавали клієнту в одному з відділень. У фінустанові відповіли, що всі купюри проходять перевірку. При цьому клієнт може відмовитися їх приймати.

У відділеннях ПриватБанку по різному оцінюватимуть зношення купюр. Клієнт банку звернувся до відділення, де купував валюту, після того, як гроші не прийняли в іншому державному банку через наявність плям на 50% банкноти. Однак в ПриватБанку сказали, що плям немає і купюру можуть прийняти.

При спробі зробити вклад в іншому відділенні ПриватБанку, касир відмовив, посилаючись на плями. Повернувшись в попереднє відділення, користувач змін поповнити “Приват Вклад”. Там касир прийняла гроші та сказала, що інші працівники “нічого не розуміють”.

Тобто одну і ту саму купюру різні касири одного банку оцінюють по різному. Коли Приват хоче продати долари, то він без проблем віддає її, а коли ту саму купюру потрібно продати, то вона раптово перестає відповідати нормам.

В банку ж відповідають, що всі купюри проходять перевірку. Під видачу пропонують платіжні банкноти. У випадку, якщо клієнт незадоволений станом банкноти, він має право відмовитися її приймати.

Клієнт стверджує, що всі ці правила повна дурня, адже в ультрафіолеті видно, що купюра справжня, тож цього має бути достатньо.

Інші користувачі радять вносити гроші через термінали, а також скаржитися на витівки касира до Національного банку України.

Нагадаємо, нещодавно Нацбанк зобов’язав банки та небанківські установи приймати для обміну всі без винятку банкноти іноземної валюти крім тих, які є значно зношеними або пошкодженими. В такому разі проводиться процедура інкасо, тобто пошкоджені долари повертають до країни походження. Однак в такому разі доведеться сплатити комісію.