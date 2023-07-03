Рада приняла предварительное решение о полном запрете наличных денег в Украине

Наконец в Раде приняли предварительное решение относительно полного запрета наличных денег в Украине. Известно, что пока не будут отказываться от наличных денег, тем более, что это не поможет побороть коррупцию. Идею не отвергают, но этого точно не будет в ближайшей перспективе.

Заместитель председателя налогового и финансового комитета Верховной Рады Украины Ярослав Железняк сообщил, что в Украине не запретят оборот наличных денег. По его словам это не имеет смысла и никак не поможет бороться с коррупцией.

По словам нардепа, никто не позволит запретить наличные, пока в стране не будет проведена радикальная налоговая реформа и амнистия капитала.

По данным Железняка, Нацбанк и Министерство финансов имеют аналогичное мнение. При этом объемы безналичных расчетов в Украине и без запретов ежегодно увеличиваются.

Напомним, что на лондонской конференции заместитель руководителя Офиса президента Ростислав Шурма озвучил предложение полностью запретить наличные в Украине.

Недавно он также заявил, что это всего лишь идея, и пока ее не принимали. Также Шурма назвал немало условий при которых в Украине могли бы полностью отказаться от наличных денег.

В то же время эксперты уже неоднократно озвучивали различные версии введения такого нововведения. При этом полный переход на безналичные расчеты возможен лишь в далекой перспективе, ведь полностью запретить наличные в ближайший год-два или даже пять просто таки невозможно.

При этом в Национальном банке Украины заявили, что с точки зрения технологий банковская система полностью готова к переходу исключительно на безналичные расчеты.

Однако даже при полном запрете наличных денег могут возникнуть трудности. Зимние блэкауты показали насколько сложно обходиться без наличных, ведь зимой не всегда была возможность снять наличные в банкомате. К тому же нельзя исключать сбои в работе банков, которые периодически случаются.