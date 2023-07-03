Рада прийняла попереднє рішення стосовно повної заборони готівки в Україні

Нарешті в Раді прийняли попереднє рішення стосовно повної заборони готівки в Україні. Відомо, що поки не будуть відмовлятися від готівкових грошей, тим більше, що це не допоможе подолати корупцію. Ідею не відкидають, але цього точно не буде в найближчій перспективі.

Заступник голови податкового та фінансового комітету Верховної Ради України Ярослав Железняк повідомив, що в Україні не заборонять обіг готівкових грошей. За його словами це не має сенсу та ніяк не допоможе боротися з корупцією.

За словами нардепа, ніхто не дозволить заборонити готівку поки в країні не буде проведена радикальна податкова реформа та амністія капіталу.

За даними Железняка, Нацбанк та Міністерство фінансів мають аналогічну думку. При цьому обсяги безготівкових розрахунків в Україні і без заборон щороку збільшуються.

Нагадаємо, що на лондонській конференції заступник керівника Офісу президента Ростислав Шурма озвучив пропозицію повністю заборонити готівку в Україні.

Недавно він також заявив, що це всього лише ідея, і поки її не приймали. Також Шурма назвав чимало умов за яких в Україні могли б повністю відмовитися від готівки.

Водночас експерти вже неодноразово озвучували різні версії запровадження такого нововведення. При цьому повний перехід на безготівкові розрахунки можливий лише в далекій перспективі, адже повністю заборонити готівку в найближчий рік-два чи навіть п’ять просто таки неможливо.

При цьому в Національному банку України заявили, що з точки зору технологій банківська система повністю готова до переходу виключно на безготівкові розрахунки.

Однак навіть при повній забороні готівки можуть виникнути труднощі. Зимові блекаути показали наскільки складно обходитися без готівки, адже взимку не завжди була можливість зняти готівку в банкоматі. До того ж не можна виключати збої в роботі банків, які періодично трапляються.