Бьет все рекорды: названа область, которая лидирует по количеству уклонистов от призыва

С начала введения в Украине военного положения против лиц, уклоняющихся от военного призыва, начато более 5 тысяч уголовных производств. Наибольшее количество уклонистов зафиксировано в Закарпатской области. На нее приходится 16% всех зафиксированных случаев уклонения от призыва.

Как уже отмечалось, больше всего уклонистов в Закарпатской области, сейчас там зафиксировано 799 случаев. На втором месте Днепропетровская область с 461 случаем уклонения, на третьем Львовская, там открыто 421 дело.

Также отмечается, что 1367 мужчинам было объявлено подозрение. Больше всего подозреваемых также зарегистрировано в Закарпатской области зарегистрировано 271 случай, 129 в Волынской области и 114 в Львовской.

Отметим, что работники Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в отношении офицера одного из Харьковских территориальных центров комплектования и социальной поддержки и бывшего участника территориальной обороны. За деньги там помогали военнообязанным лицами избегать мобилизации. Обвинительный акт был направлен в суд.

Также уволен скандальный военком из Одессы, у родственников которого нашли элитную недвижимость в Европе.

Также ранее мы рассказывали, что недавно в некоторых регионах Украины начали появляться приказы Территориальных центров комплектования и социальной защиты о мобилизации. В соответствии с ними все военнообязанные лица должны прибыть в военные комиссариаты в течение 10 дней. Украинцы активно обсуждают такое нововведение в сети.

Также стало известно, что перечень лиц, подлежащих мобилизации, расширили. Эту норму учли в таблице поправок ко второму чтению законопроекта, который возвращает доплаты военным. Ранее закон предусматривал, что от мобилизации освобождаются лица, имеющие жену/мужа, родителей или родителей жены/мужа с инвалидностью первой или второй группы. Теперь этот пункт дополнили следующими словами – “если у них нет других трудоспособных лиц, которые обязаны их содержать”.

В то же время Генштаб и Минобороны напоминают, что повестка не означает автоматическую путевку на фронт.