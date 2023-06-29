ПриватБанк анонсував кілька важливих оновлень: стосується всіх клієнтів

Днями ПриватБанк повідомляв про некоректну роботу додатка Приват24. Все через те, що велися масштабні технічні роботи з оновлення деяких послуг. Зокрема, відтепер клієнти можуть набагато комфортніше перевипускати пластикову картку. Якщо раніше для цього потрібно було йти у відділення, то тепер все можна зробити онлайн. Нова карта прийде через відділення Укрпошти, Нової пошти або у поштомат. Також, серед останніх змін — оновлений сервіс “Добро” для донатів на благодійність. Робити благодійні внески можна ще швидше та комфортніше.

Крім цього змінено ще деякі умови надання послуг

Зокрема, з 1 червня ПриватБанк вніс деякі зміни до Договору про закриття рахунків. Під час фінансового моніторингу, або при підозрі у відмиванні коштів чи спонсоруванні тероризму, банк має право відмовити клієнту у подальшій співпраці. В такому випадку банк закриває всі рахунки, та блокує картки, і навіть може не повідомляти клієнта в чому, власне, справа. Отже, з 1 червня, якщо таке трапилося, банк питатиме згоду клієнта на використання його власних коштів для погашення кредитної заборгованості. Якщо має місце непогашений кредит і якщо є на рахунках власні кошти.

Стосовно того, чому можуть заблокувати рахунок причин багато. Деякі є підставою для безповоротного блокування, наприклад, тіньова підприємницька діяльність. Коли на рахунках підозріла активність, постійні грошові надходження, а джерела цих надходжень невідомі. Також блокування можливе при підозрі у спонсоруванні тероризму.

Стосовно тимчасового блокування, то під нього можна потрапити якщо мати борги за комуналку, аліменти, штрафи ПДР. Тобто мати відкриті провадження і не закривати їх. Якщо раніше блокували за заборгованість понад 100 000 гривень, то зараз достатньо боргувати всього лише сотню і можна втратити доступ до рахунків. Розблокують їх після погашення штрафу. Також, боржники мають право користуватися власними коштами у розмірі двох мінімальних зарплат (щомісячно). Якщо такі кошти в них є на заблокованих рахунках.