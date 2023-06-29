Украинцам выплатят по 3 000 гривен: названы условия 

В 2023 году внутренние переселенцы в Украине могут получить денежную помощь от государства. Помощь будет фиксированной и не будет зависеть от уровня доходов граждан.

Рассказываем, как оформить денежную помощь.

На помощь имеют право претендовать исключительно украинцы со статусом внутренне перемещенных лиц. Для получения помощи не нужно подтверждать свое материальное положение. Достаточно лишь справки о том, что лицо является ВПЛ.

В этом году помощь на проживание предоставляется:

Переселенцам, переехавшим с временно оккупированных территорий, из территориальных общин, расположенных в зоне ведения боевых действий или окруженных противником.

Украинцам чье жилье было разрушено в результате боевых действий или непригодно для проживания, если подали заявки на возмещение до 20 мая прошлого года.

Размер финансовой помощи на проживание ВПЛ, выплачивается ежемесячно и составляет:

2 тысячи гривен на каждое совершеннолетнее лицо;

3 тысячи гривен на каждого ребенка или лицо с инвалидностью.

Как ВПЛ оформить помощь в Украине

Переселенцы могут оформить помощь на проживание ВПЛ, подав документы на получение справки переселенца лично или зарегистрировавшись онлайн. Нужно подать заявку и предоставить документы, подтверждающие личность и регистрацию в населенном пункте, откуда лицо переместилось.

Заявки принимаются оффлайн, подать его можно такими способами:

центры предоставления административных услуг общины, где находится переселенец;

управления социальной защиты населения;

уполномоченных лиц исполнительного органа сельского, поселкового или городского совета.

Заявку можно подать через Дія выбрав услугу “Помощь для ВПЛ”.

В приложении должна отображаться карточка налогоплательщика и паспорт: ID-карта или заграничный биометрический паспорт.

Чтобы получить справку переселенке для ребенка до 14 лет, в Дія должно отображаться свидетельство о рождении ребенка. Выплату помощи прекратят, если переселенец сменит место фактического проживания и не сообщит об этом.