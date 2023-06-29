Українцям виплатять по 3 000 гривень: названо умови 

У 2023 році внутрішні переселенці в Україні можуть отримати грошову допомогу від держави. Допомога буде фіксованою та не залежатиме від рівня доходів громадян.

Розповідаємо, як оформити грошову допомогу.

На допомогу мають право претендувати виключно українці зі статусом внутрішньо переміщених осіб. Для отримання допомоги не потрібно підтверджувати своє матеріальне становище. Достатньо лише довідки про те, що особа є ВПО.

В цьому році допомогу на проживання надається:

Переселенцям, переїхавши з тимчасово окупованих територій, із територіальних громад, що розташовані в зоні ведення бойових дій або оточених противником.

Українцям чиє житло було зруйновано в результаті бойових дій або непридатне для проживання, якщо подали заявки на відшкодування до 20 травня минулого року.

Розмір фінансової допомоги на проживання ВПО, виплачується щомісячно та складає:

2 тисячі гривень на кожну повнолітню особу;

3 тисячі гривень на кожну дитину або особу з інвалідністю.

Як ВПО оформити допомогу в Україні

Переселенці можуть оформити допомогу на проживання ВПО, подавши документи на отримання довідки переселенця особисто або зареєструвавшись онлайн. Потрібно подати заявку та надати документи, які підтверджують особу та реєстрацію в населеному пункті, звідки особа перемістилася.

Заявки приймаються офлайн такими способами:

центри надання адміністративних послуг громади, де перебуває переселенець;

управління соціального захисту населення;

вповноважених осіб виконавчого органу сільської, селищної чи міської ради.

Заявку можна подати через Дія обравши послугу “Допомога для ВПО”.

В додатку повинна відображатися карточка платника податку та паспорт: ID-карта або закордонний біометричний паспорт.

Щоб отримати довідку переселенці для дитини до 14 років, в Дія повинно відображатися свідоцтво про народження дитини. Виплату допомоги припинять, якщо переселенець змінить місце фактичного проживання та не повідомить про це.