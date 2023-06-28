3 знака зодиака ждут трудные времена: кому следует быть осмотрительным в последние дни июня

Некоторые знаки зодиака могут столкнуться с проблемами в последнюю неделю июня. Из-за энергии Плутона их ожидает разочарование и агрессивное поведение.

Астрологи составили список знаков зодиака, которым нужно готовиться к трудной неделе.

Телец

В конце июня представители знака будут чувствовать себя не слишком хорошо. Из-за интенсивного транзита Марса Тельцы могут срываться на людях, которые требуют слишком много внимания. Больше всего могут пострадать люди из ближайшего окружения. Вместо того чтобы вежливо и терпеливо объяснить ситуацию и пообщаться, Тельцы могут обвинить их в чрезмерном давлении. Эмоции возьмут верх, а это может создать немало проблем в отношениях.

Близнецы

В течение недели представители знака покажут всем, что шутить над ними не стоит. Это дружественный знак, но его представители не любят нарушать границы, поэтому в этот период Близнецы прервут общение с человеком, который оказывает давление. Близнецы не в восторге от пути, который они выбрали. Именно поэтому представители знака отталкивают людей, чтобы выбраться оттуда. Энергия Плутона заставляет чувствовать себя в ловушке.

Дева

У Дев появится ощущение того, что их оттолкнули и кто-то не впускает их в свой круг общения. Энергия Марса и Плутона разожжет злость и мстительность. Поэтому людям которые будут окружать Дев не стоит надоедать в этот период. Дев не будут волновать последствия, но им лучше подумать о будущем. В конце июня будет только одна цель — продемонстрировать окружающим тот факт, что они трудности не сломают Дев.

В то же время не стоит сосредотачиваться на негативе. Лучше овладеть своими эмоциями и пытаться поладить с близкими людьми. В то же время стоит прислушаться к своим ощущениям и мыслям, чтобы смогли овладеть ими и использовать себе на пользу, но при этом не поссориться с друзьями, родными и коллегами.