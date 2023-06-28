3 знаки зодіаку чекають важкі часи: кому слід бути обачним в останні дні червня

Деякі знаки зодіаку можуть зіткнутися з проблемами в останній тиждень червня. Через енергію Плутона їх очікує розчарування та агресивна поведінка.

Астрологи склали список знаків зодіаку, яким потрібно готуватися до важкого тижня.

Телець

Наприкінці червня представники знаку будуть почувати себе не надто добре. Через інтенсивний транзит Марсу Тельці можуть зриватися на людях, які вимагають надто багато уваги. Найбільше можуть постраждати люди з найближчого оточення. Замість того, щоб ввічливо та терпеливо пояснити ситуацію та поспілкуватися, Тельці можуть звинуватити їх в надмірному тиску. Емоції візьмуть гору, а це може створити чимало проблем у стосунках.

Близнюки

Протягом тижня представники знаку покажуть всім, що жартувати над ними не варто. Це дружній знак, але його представники не люблять порушувати кордони, тому в цей період Близнюки перервуть спілкування з людиною, яка чинить тиск. Близнюки не в захваті від шляху, який вони обрали. Саме тому представники знаку відштовхують людей, щоб вибратися звідти. Енергія Плутона змушує відчувати себе в пастці.

Діва

В Дів з’явиться відчуття того, що їх відштовхнули й хтось не впускає їх у своє коло спілкування. Енергія Марса та Плутона розпалить злість та мстивість. Тож людям які оточуватимуть Дів не варто набридати в цей період. Дів не будуть хвилювати наслідки, але краще подумати про майбутнє. Наприкінці червня буде лише одна мета — продемонструвати оточенню той факт, що вони труднощі не зламають Дів.

Водночас не варто зосереджуватися на негативі. Краще опанувати свої емоції та намагатися поладнати з близькими людьми. Водночас варто прислухатися до своїх відчуттів та думок, щоб змогли опанувати їх та використати собі на користь, але при цьому не посваритися з друзями, рідними та колегами.