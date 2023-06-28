Улыбнитесь, вам вручают: повестки в Украине будут вручать по новому

Во время всеобщей мобилизации чего только не происходило. В частности, нередко в сеть попадали видео, где представители военкомата буквально бегали за мужчинами, или же вступали с ними в драку. Чтобы избежать разнообразных конфликтных ситуаций, и вообще не сталкиваться с вопросом, кто прав или не прав в определенном случае, было принято интересное решение. Теперь повестки будут выдавать под запись бодикамер. Подобное новшество уже заработало в Чернигове, а вскоре должно заработать и на остальной территории Украины.

Бодикамеры позволяют избежать многих недоразумений

Теперь представители военкоматов обязаны каждое утро прослушать инструктаж, взять камеры и идти вручать повестки. В конце рабочего дня они должны сдать камеры со всеми видеозаписями.

Причем записывать должны не только момент вручения повестки, а в общем-то диалоги со всеми потенциальными военнообязанными, ведь нередко это не вручение повестки, а просто проверка данных.

«Встали ли они на военный учет, если не стали, то почему. Если у человека есть письмо бронирования или отсрочки, а также выясняем нюансы и выписываем учетную повестку дня», — пояснил представитель Черниговского ТЦК.

Не стоит путать виды повесток

Также представители ТЦК рассказывают, что люди очень часто путают вызов в военкомат для обновления данных с вручением повестки, обязывающей явиться на обучение.

«Вручение боевой повестки – это когда человек прошел медицинскую комиссию, мы его изучили по морально-психологическим качествам, предложили ту или иную воинскую часть, знаем, куда мы отберем. Когда человек не появляется за боевым порядком, наступает уголовная ответственность. Все граждане, до сих пор не пришедшие в ТЦК, подлежат административной ответственности», — объяснил начальник Черниговского ТЦК и СП Олег Гончарук.

Относительно повесток, которые вручаются впервые на улице или в общественных местах, это просто вызов в военкомат для обновления базы данных и это вполне законная процедура в условиях военного времени. К сожалению, люди часто этого не понимают, ведут себя враждебно и т.д. Теперь с бодикамерами этот процесс, вероятно, будет проходить более деликатно.

«Нарушения есть с разных сторон. Как со стороны оскорбляющих граждан Украины угрожают и так далее, так и со стороны работников ТЦК. Эта запись с бодикамеры будет видеодоказательством законности действия работника ТЦК, во-первых, а если он нарушает права граждан Украины, это будет доказательством, в частности, в суде, в прокуратуре», — объясняет правозащитник Эдуард Багиров.