Усміхніться, вам вручають: повістки в України вручатимуть по новому

Під час загальної мобілізації чого тільки не відбувалося. Зокрема, нерідко в мережу потрапляли відео де представники військкомату буквально бігали за чоловіками, або ж вступали з ними в бійку. Щоб уникнути різноманітних конфліктних ситуацій, і загалом не стикатися з питанням, хто правий чи не правий у певному випадку, було прийнято цікаве рішення. Відтепер повістки видаватимуть під запис бодікамер. Подібне нововведення вже запрацювало у Чернігові, а невдовзі має запрацювати й на решті території України.

Відтепер представники військкоматів зобов’язані кожного ранку прослухати інструктаж, взяти камери та йти вручати повістки. Наприкінці робочого дня вони повинні здати камери з усіма зробленими відеозаписами.

Причому, записувати мають не лише момент вручення повістки, а загалом діалоги з усіма потенційними військовозобов’язаними, адже нерідко це не вручення повістки, а просто перевірка даних.

«Чи стали вони на військовий облік, якщо не стали, то чому. Якщо людина має лист бронювання чи відстрочення, а також з’ясовуємо нюанси та виписуємо обліковий порядок денний», — пояснив представник Чернігівського ТЦК.

Не варто плутати види повісток

Також, представники ТЦК розповідають, що люди дуже часто плутають виклик у військкомат для оновлення даних з врученням повістки, яка зобов’язує з’явитися на навчання.

«Вручення бойової повістки – це коли людина пройшла медичну комісію, ми її вивчили за морально-психологічними якостями, запропонували ту чи іншу військову частину, знаємо, куди ми відберемо. Коли людина не з’являється за бойовим порядком, настає кримінальна відповідальність. Усі громадяни, які досі не прийшли до ТЦК, підлягають адміністративній відповідальності», — пояснив начальник Чернігівського ТЦК та СП Олег Гончарук.



Стосовно повісток, які вручаються вперше на вулиці чи у громадських місцях, то це просто виклик у військкомат для оновлення бази даних і це цілком законна процедура в умовах воєнного часу. На жаль люди часто цього не розуміють, поводяться вороже тощо. Тепер з бодікамерами цей процес ймовірно проходитиме делікатніше.

«Порушення є з різних боків. Як з боку громадян України, які ображають, загрожують і таке інше, так і з боку працівників ТЦК. Цей запис із бодікамери буде відеодоказом законності дії працівника ТЦК, по-перше, а якщо він порушує права громадян України, це буде доказом, зокрема, в суді, прокуратурі», — пояснює правозахисник Едуард Багіров.