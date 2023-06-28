Так буде краще: в Україні хочуть підвищити ціни на електроенергію до 5,5 грн за кВт

З 1 червня тарифи на електроенергію в Україні зросли до 2,64 гривні за кВт\год. Однак експерти запевняють, що потрібно підвищити тарифи до ринкового рівня. Це скоротить витрати держави на субсидії та збалансує ринок. Експерт пропонує запровадити коливання вартості залежно від часу доби.

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко стверджує, що підвищення тарифів на електроенергію для населення до 2,64 гривні за кВт\год не зможе збалансувати ринок. Саме тому потрібно терміново запроваджувати ринкові ціни для споживачів.

Харченко впевнений, що вигоду від зростання тарифів отримає лише Енергоатом. При цьому це все одно компанія не вийде в прибуток.

Саме тому за його словами в Україні потрібно запроваджувати ринкові тарифи для населення. В такому разі вартість електроенергії зросте до 5,5 кВт\год, і це в кращому разі. Експерт водночас пропонує коливання вартості електроенергії протягом доби — від умовних 10 копійок в нічний час до 7-7,5 гривні за кВт\год в пік та в холодну пору року.

Харченко стверджує, що ринкові ціни не будуть фіксованими. З’явиться конкуренція, різні пакети пропозицій, і це буде значно дешевше для держави. Водночас експерт нічого не каже про те, як люди, які й без того на межі виживання, будуть платити за електроенергію.

Зате він говорить про те, що таке підвищення дозволить вдосконалити систему субсидій, особливо для тих, хто споживає менше ніж 200 кВт на місяць. В такому разі держава зможе скоротити витрати на субсидії зі 140 мільярдів гривень на рік до 40 мільярдів гривень.

Нагадаємо, що 30 травня Кабінет Міністрів України прийняв постанову про підвищення тарифів на електроенергію до 2,64 гривні за кВт\год. Тепер сума платіжок за електрику для українців в середньому зросте на 250 гривень.