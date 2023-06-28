Правила въезда в Украину изменят: кого это касается

Народные депутаты предложили дополнить перечень условий для пересечения границы иностранцами и лицами без гражданства. Однако будут и некоторые исключения.

В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект №9418. В нем идет речь о регулировании некоторых вопросов пересечения государственной границы во время действия военного положения. Это коснется иностранных граждан и лиц без гражданства. Документ предусматривает внесение изменений в закон о пограничном контроле.

Цель этого законопроекта — уточнить и дополнить перечень условий, которые дают право пересекать границу в связи с необходимостью уменьшить ряд рисков. Создатели законопроекта имеют в виду риски, связанные с войной, взрывчатыми предметами, сезонными и другими заболеваниями, которые впоследствии могут быть названы эпидемией.

Обязательным условием для выезда хотят дополнить наличием полиса (свидетельство, сертификат) страхования, выданного украинской или иностранной страховой компанией, которая имеет представительство в Украине на срок пребывания в стране.

Такой полис должен покрывать:

расходы, связанные с медико-санитарной помощью;

возмещение рисков связанных с взрывоопасными предметами;

возмещение рисков, связанных с войной на время действия военного положения территории или отдельных ее местностей.

При этом будет несколько категорий лиц, на которых не будут распространяться новые условия. Речь идет о лицах, постоянно проживающих в Украине, беженцах, дипломатах, экипажем грузовых авто, автобусов, воздушных и морских и речных судов, военнослужащих государств, являющихся членами НАТО.

Проверять наличие полиса будет Государственная пограничная служба.

На этом этапе иностранцы могут попасть на территорию Украины при наличии паспорта, визы, если иное не предусмотрено действующим законодательством, подтверждения цели запланированного пребывания, наличия достаточного финансового обеспечения на период пребывания и для возвращения, а также выполнения требований сроков пребывания.

Законопроект пока только на этапе рассмотрения, поэтому он должен пройти два чтения в сессионном зале и получить подпись президента