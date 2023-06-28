Правила в’їзду до України змінять: кого це стосується

Народні депутати запропонували доповнити перелік умов для перетину кордону іноземцями та особами без громадянства. Однак будуть і деякі виключення.

У Верховній Раді України зареєструвати законопроєкт №9418. В ньому йде мова про регулювання деяких питань перетину державного кордону під час дії воєнного стану. Це торкнеться іноземних громадян та осіб без громадянства. Документ передбачає внесення змін до закону про прикордонний контроль.

Мета цього законопроєкту — уточнити та доповнити перелік умов, які надають право перетинати кордон у зв’язку з необхідність зменшити ряд ризиків. Творці законопроєкту мають на увазі ризики, що пов’язані з війною, вибуховими предметами, сезонними та іншими захворюваннями, які згодом можуть бути названі епідемією.

Обов’язковою умовою для виїзду хочуть доповнити наявністю поліса (свідоцтво, сертифікат) страхування, виданого українською або іноземною страховою компанією, яка має представництво в Україні на термін перебування в країні.

Такий поліс повинен покривати:

витрати, пов’язані з медико-санітарною допомогою;

відшкодування ризиків що пов’язані з вибухонебезпечними предметами;

відшкодування ризиків, пов’язаних з війною на час дії воєнного стану території чи окремих її місцевостей.

При цьому буде кілька категорій осіб, на яких не розповсюджуватимуться нові умови. Мова йде про осіб, які постійно проживають в Україні, біженців, дипломатів, екіпажем вантажних авто, автобусів, повітряних і морських та річкових суден, військовослужбовців держав, які є членами НАТО.

Перевіряти наявність поліса буде Державна прикордонна служба.

На цьому етапі іноземці можуть потрапити на територію України при наявності паспорта, візи, якщо інше не передбачено чинним законодавством, підтвердження мети запланованого перебування, наявності достатнього фінансового забезпечення на період перебування та для повернення, а тако виконання вимог термінів перебування.

Законопроєкт поки лише на етапі розгляду, тож він повинен пройти два читання в сесійному залі та отримати підпис президента.