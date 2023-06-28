В Украине продают фальшивые гривны: за 1000 гривен можно купить 4000

Вокруг фальшивых купюр в Украине развивается полноценный бизнес. Дело в том, что мошенники научились изготавливать фальшивки, которые очень сложно отличить от настоящих денег, ну, по крайней мере, визуально. Конечно, кассир на кассе супермаркета или тем более в банке сразу же узнает, что деньги не настоящие с помощью специальной техники. А вот продавцы, у которых нет сканеров, могут попасть на аферистов. Как распространяются фальшивые деньги, и что нужно знать, чтобы не получить их в свой кошелек?

Деньги пересылают даже “Новой почтой”

Обычно цена фальшивок стандартна. За 1000 гривен можно купить 4000 фальшивых. Раньше продавцы прятали такие деньги во дворах. Делали фото “клада” и отправляли заказчику. То есть лицу, которое потом за эти средства покупает себе какие-то вещи, разводя тем самым простых людей и продавцов. Сейчас система пошла вперед, ведь есть почтоматы. Аферисты удачно ими пользуются, ведь это очень удобно. Вы можете зарегистрироваться под новым номером и забрать посылку с деньгами в любое время суток. Сотрудники почты не имеют права проверять содержимое посылки, если она правильно упакована.

На специальных форумах, где эти фальшивки и продают, продавцы сразу делятся инструкциями, как лучше сбывать липовые деньги. Среди популярных советов: в местах, где нет, камер, небольшими суммами, в точках, где нет кассовых аппаратов и детекторов.

“Я 100 тыс. обменял за три месяца. Ездил на рынки. Если не в своем районе работать, не скупиться, дробить нормально, то все будет нормально. Ни разу не попался. Выбирайте продавца, покупайте товар гривен на 300. Даете купюру и сразу больше вопросов задавайте, отвлекайте. Берете сдачу и сразу уходите”, – советует один из фальшивомонетчиков на форуме.

За подобное грозит уголовная ответственность

Многим людям это кажется привлекательным, но на самом деле подобные действия строго наказываются законом, а продавцы становятся гораздо внимательнее. На чеку и полиция, ведь о таких “бизнесменах” всем уже очень хорошо известно. Недавно в Днепре поймали местного, который накупил товаров на 4000 фальшивых гривен. Мужчина получил три года тюрьмы.

Такое же произошло и в Хмельницком, где полиция мужчину задержала еще на рынке. Тревогу забила продавщица, которая заметила, что деньги выглядят как-то подозрительно. Если бы фальшивки были настолько реалистичными, то их владельцы не продавали бы эти купюры за 20%-30% от стоимости, а пользовались бы ими сами. Относительно людей, которые что-то продают и берут за это деньги наличными, внимательно проверяйте их.