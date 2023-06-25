В Украине могут запретить наличные: в Офисе президента рассказали детали 

В Украине хотят ввести запрет на оборот наличной валюты и сделать так, чтобы все расчеты проводились только с помощью банковских карт и P2P переводов. Таким образом это может помочь побороть коррупцию на 95%.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента страны Ростислав Шурма на лондонской конференции Ukraine Recovery Conference.

Что в Украине думают о таком запрете

По словам Ростислава Шурмы сейчас правительство серьезно дискутирует относительно такого запрета. Однако есть и немало заявлений, что запрет наличных – это прямое нарушение прав человека. В свою очередь идеологи запрета утверждают, что это может стать эффективным инструментом в борьбе с коррупцией.

Ростислав Шурма выразил надежду на принятие командой президента этой идеи в ближайшие месяцы. Это поможет составить дорожную карту и понять, насколько эффективными будут такие изменения.

Таким образом Украина может стать первой в мире страной, которая полностью отказалась от наличных денег. Однако вопрос, поможет ли это стать страной, свободной от коррупции, остается открытым.

При этом большинство украинцев пользуются именно онлайн платежами и безналичными расчетами. Поэтому отказ от наличных не будет слишком сложным процессом. При этом противники этой идеи считаются, что государство начнет тотальный контроль за счетами украинцев. С одной стороны такое развитие событий будет иметь немало преимуществ – уплата налогов в полном объеме и борьба с коррупцией. При этом нельзя исключать сбои в работе банков или терминалов, как иногда это бывает. В таком случае экономика страны будет парализована на некоторое время. К тому же нельзя исключать кибератаки именно с этой целью, ведь мы воюем с очень коварным врагом.

В целом в эпоху цифровизации такой шаг для всего мира – это лишь вопрос времени. Но начнется ли отказ от наличных с Украины? Пока этот вопрос остается открытым.