В Україні можуть заборонити готівку: в Офісі президента розповіли деталі 

В Україні хочуть запровадити заборону на обіг готівкової валюти та зробити так, щоб всі розрахунки проводилися лише за допомогою банківських карт та P2P переказів. Таким чином це може допомогти побороти корупцію на 95%.

Про це повідомив заступник голови Офісу президента країни Ростислав Шурма на лондонській конференції Ukraine Recovery Conference.

Що в Україні думають про таку заборону

За словами Ростислава Шурми зараз уряд серйозно дискутує щодо такої заборони. Однак є й чимало заяв, що заборона готівки — це пряме порушення прав людини. Своєю чергою ідеологи заборони стверджують, що це може стати ефективним інструментом в боротьбі з корупцією.

Ростислав Шурма висловив надію на прийняття командою президента цієї ідеї в найближчі місяці. Це допоможе скласти дорожню карту та зрозуміти, наскільки ефективними будуть такі зміни.

Таким чином Україна може стати першою у світі країною, яка повністю відмовилася від готівки. Однак питання, чи допоможе це стати країною, вільною від корупції, залишається відкритим..

При цьому більшість українців користуються саме онлайн платежами та безготівковими розрахунками. Тож відмова від готівки не буде надто складним процесом. При цьому противники цієї ідеї вважаються, що держава розпочне тотальний контроль за рахунками українців. З одного боку такий розвиток подій матиме чимало переваг — сплата податків в повному обсязі та боротьба з корупцією. При цьому не можна виключати збої в роботі банків чи терміналів, як іноді це буває. В такому разі економіка країни буде паралізована на певний час. До того ж не можна виключати кібератаки саме з цією метою, адже ми воюємо з дуже підступним ворогом.

Загалом в епоху цифровізації такий крок для всього світу — це лише питання часу. Але чи розпочнеться відмова від готівки з України? Поки це питання залишається відкритим.