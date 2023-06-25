От 2 100 до 11 000 гривен к пенсии: в Пенсионном фонде рассказали, кто может претендовать на прибавку

Часть граждан Украины может рассчитывать на прибавку к пенсии в размере от 2 100 до 11 000 гривен. Например, такую выплату могут получить граждане, которые полностью или частично утратили трудоспособность.

Также на выплаты могут рассчитывать лица с инвалидностью. В Министерстве социальной политики объяснили, что выплата не зависит от того, в какое время наступила инвалидность. Однако одним из требований при назначении такой выплаты является страховой стаж. Лицо должно иметь минимальный стаж, предусмотренный действующим законодательством. В зависимости от возраста его продолжительность должна составлять от одного до пятнадцати лет.

Таким образом, лицо с инвалидностью второй группы может рассчитывать на 90% от пенсии по возрасту. При этом председатель правления Пенсионного фонда Украины Евгений Капинус сообщил, что минимальная сумма выплаты для разных категорий будет следующей:

2 100 гривен для лиц, которые не работают;

2 093 гривны для лиц, которые имеют работу.

В зависимости от того как лицо получило инвалидность, сумма минимальной пенсии будет отличаться:

лица, получившие инвалидность в результате войны будут получать 10 988,25 гривны или 525% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Его размер на сегодня составляет 2 093 гривны;

для лиц с инвалидностью или болезнями, которые наступили из-за Чернобыльской катастрофы – 5 472 гривны;

для лиц с инвалидностью, которые принимать участие в ликвидации Чернобыльской катастрофы – 10 738,62 гривны (80% от средней заработной платы, которая учитывается при расчете пенсии).

Напомним, что в июне был проведен очередной перерасчет пенсий, он коснулся около 400 тысяч пенсионеров из 10, 6 миллиона. Также в июле на 19,7% вырастут пенсии тех, то вышел на пенсию по специальному закону (ученые, представители органов местного самоуправления).

Работающие пенсионеры в июне получили надбавку сразу за три месяца. Это связано со спецификой обмена данными между государственными реестрами Украины.