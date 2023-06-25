Від 2 100 до 11 000 гривень до пенсії: в Пенсійному фонді розповіли, хто може претендувати на надбавку

Частина громадян України може розраховувати на надбавку до пенсії у розмірі від 2 100 до 11 000 гривень. Для прикладу, таку виплату можуть отримати громадяни, які повністю або частково втратили працездатність.

Також на виплати можуть розраховувати особи з інвалідністю.. В Міністерстві соціальної політики пояснили, що виплата не залежить віл того, в який час настала інвалідність. Однак однією із вимог під час призначення такої виплати є страховий стаж. Особа повинна мати мінімальний стаж, передбачений чинним законодавством. В залежності від віку його тривалість має складати від одного до п’ятнадцяти років.

Таким чином, особа з інвалідністю другої групи може розраховувати на 90% від пенсії за віком. При цьому голова правління Пенсійного фонду України Євгеній Капінус повідомив, що мінімальна сума виплати для різних категорій буде наступною:

2 100 гривень для осіб, які не працюють;

2 093 гривні для осіб, які мають роботу.

Залежно від того як особа отримала інвалідність, сума мінімальної пенсії буде відрізнятися:

особи, які отримали інвалідність в результаті війни будуть отримувати 10 988,25 гривні або 525% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Його розмір на сьогодні складає 2 093 гривні;

для осіб з інвалідністю або хворобами, які наступили через Чорнобильську катастрофу — 5 472 гривні;

для осіб з інвалідністю, які брати участь в ліквідації Чорнобильської катастрофи — 10 738,62 гривні (80% від середньої заробітної плати, яка враховується при розрахунку пенсії).

Нагадаємо, що в червні було проведено черговий перерахунок пенсій, він торкнувся близько 400 тисяч пенсіонерів з 10, 6 мільйона. також в липні на 19,7% зростуть пенсії тих, то вийшов на пенсію за спеціальним законом (науковці, представники органів місцевого самоврядування).

Працюючі пенсіонери отримали надбавку в червні одразу за три місяці. Це пов’язано з особливостями обміну даними між державними реєстрами.